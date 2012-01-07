T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşi cezaevinde

Sekiz yıl önce çekilen karedeki komutanların biri tanık, diğerleri ‘şüpheli’ olarak ifade verdi. Beşi cezaevine girdi.

07 Ocak 2012 02:00



T24-   Bu fotoğraf 30 Ağustos 2003 günü, komuta kademesinin devlet mezarlığı ziyareti sırasında çekildi. O günden bugüne kadar bu karedeki komutanların biri tanık, diğerleri ‘şüpheli’ olarak ifade verdi. Beşi cezaevine girdi.


Milliyet'in haberine göre, Silivri’de 5 No’lu L Tipi cezaevine götürülen eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, geçici olarak bir koğuşa yerleştirildi. İlk sabah peynir, zeytin ve reçelden oluşan kahvaltısını yapan Başbuğ’u kızı Feride ve oğlu Murat ziyaret etti. Çocuklarına üzülmemelerini söyleyen İlker Başbuğ’un avukatı psikolojik durumunun iyi olduğunu açıkladı.


Görev suçu mu değil mi?

Başbuğ’a savcılık sorgusunda, neden lav silahlarına ‘boru’, irticayla mücadele eylem planına ‘kâğıt parçası’ dediği soruldu. O da “Bunlar TSK’ya moral verme amaçlıydı” dedi. Bu arada Başbuğ’a yönelik suçlamanın görev suçu olup olmadığı ve Yüce Divan’da mı, Özel Yetkili Mahkeme’de mi yargılanacağına ilişkin büyük bir hukuki tartışma başladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24