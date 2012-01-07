Beşi cezaevinde





T24- Bu fotoğraf 30 Ağustos 2003 günü, komuta kademesinin devlet mezarlığı ziyareti sırasında çekildi. O günden bugüne kadar bu karedeki komutanların biri tanık, diğerleri ‘şüpheli’ olarak ifade verdi. Beşi cezaevine girdi.







Milliyet'in haberine göre, Silivri’de 5 No’lu L Tipi cezaevine götürülen eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, geçici olarak bir koğuşa yerleştirildi. İlk sabah peynir, zeytin ve reçelden oluşan kahvaltısını yapan Başbuğ’u kızı Feride ve oğlu Murat ziyaret etti. Çocuklarına üzülmemelerini söyleyen İlker Başbuğ’un avukatı psikolojik durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Görev suçu mu değil mi?

Başbuğ’a savcılık sorgusunda, neden lav silahlarına ‘boru’, irticayla mücadele eylem planına ‘kâğıt parçası’ dediği soruldu. O da “Bunlar TSK’ya moral verme amaçlıydı” dedi. Bu arada Başbuğ’a yönelik suçlamanın görev suçu olup olmadığı ve Yüce Divan’da mı, Özel Yetkili Mahkeme’de mi yargılanacağına ilişkin büyük bir hukuki tartışma başladı.

