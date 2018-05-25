BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

İSTANBUL, (DHA) - BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca, tavuk üreticilerinin iddia ettiği gibi bir kriz olmadığını belirterek, \"20 günlük stok kaldı, kümeslerin yüzde 80’inde üretim durdu’ gibi bir şey yok. Ortada kısmi bir olay, bizim iptali için Danıştay’a dava açtığımız yönetmelik üzerinden prim yapma çabası var. Bize göre yasa dışı hareketler\" dedi.

Beyaz et sektörünün sözleşmeli üretim modeliyle çalıştığı kanatlı işletmelerinin yoğun tavuk işletmelerinin yoğunlaştığı beş ildeki kümeslerin yüzde 80’inde üretimin durdurulduğu, 20 günlük tavuk stoku kaldığı gibi iddialara, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca açıklık getirdi.

\"YASA DIŞI HAREKETLER\"

Gıdahattı’na yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanlayan Dr. Koca, ortada ciddiye alınmayacak ölçüde kısmi bir olay olduğunu aktardı. Yasa dışı hareketler olduğuna dikkat çeken Dr. Koca, \"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkartılmıştı. Zaten BESD-BİR olarak biz de iptali için Danıştay’a başvurduk. O cephede yasal süreç devam ediyor.Türkiye’de ekonominin ne halde olduğu meydanda. Herkes canının derdinde. Doğru, kümeslerde belirli maliyet artışları var ancak sektörün maliyet artışları onlardan çok daha fazla\" diye konuştu.

\"ÖYLE ŞEY OLUR MU?\"

Biz BESD-BİR üyesi firmalar olarak ne kadar fazla üretim, ihracat yapar derdindeyiz. Bunlar işte ‘20 günlük stok kaldı, kümeslerin yüzde 80’inde üretim durdu’ diyebilen bir grup. Günde 4,5-5 milyon hayvan kesiliyor. Yüzde 80 kümesin kapalı olması demek, herkesin işi bırakması demek. Öyle şey olur mu?”

\"YAŞANANLAR BUGÜNÜN OLAYI DEĞİL\"

Yaşananların bugünün değil, 1-2 yılın olayı olduğunu kaydeden Dr. Koca, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın çıkardığı yönetmeliğe sığınıyorlar. Bakanlığa yaptıkları başvuruya aldıkları cevap ortada. Bakanlık, başvurularına karşılık, ‘Yönetmeliği çıkardık, ama hiçbir yaptırımı yok’ diye bunlara cevap verdi. Bunlar hala bakanlığı arkalarına alıp konuşmaya çalışıyorlar” dedi.

\"YÖNETMELİK HER ŞEYE AYKIRI\"

Bakanlığın çıkardığı Yönetmeliğin Anayasa’ya, Rekabet Hukuku’na, Ticaret Hukuku’na aykırı olduğunu vurgulayan Koca, “Bize göre her şeye aykırı. Zaten bunun için BESD-BİR olarak Danıştay’a dava açtık. Davada Bakanlığa görüş sorulduğunu biliyoruz. Böyle bir aşamadayız ancak tabii ortaya bir erken seçim geldi. Şu anda Bakanlıktan görüş verilir mi, ne zaman verilir onu bilemiyoruz\" diye konuştu.

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