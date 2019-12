-BEŞAR ESAD'DAN RUSYA'YA GÜVENCE MOSKOVA (A.A) - 25.05.2011 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkede barışı güvence altına almak ve reformları hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi Kremlin basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesi yaptığı ve ülkedeki barışı güvence altına almak ve reformların devam etmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söylediği belirtildi. ''Esad, Suriyeli yetkililerin vatandaşlarının barışçıl yollarda ifade özgürlüğünü güvence altına almak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi'' ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Esad'ın, Suriyeli yetkililerin ''aşırıcıların ve aşırı dinci grupların'' protesto gösterilerine izin vermeyeceğini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, ''Medvedev de, Esad'ın söz ettiği reformların bir an önce hayata geçirilmesi ve Suriye halkının tamamıyla diyalog kurulması yönündeki umudunu dile getirdi'' denildi.