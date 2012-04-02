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Dünya

Beşar Esad'a Annan planı için 10 Nisan'a kadar süre verildi

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan: Esad barış planlarını 10 Nisan'a kadar hayata geçirmeli

02 Nisan 2012 21:41

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye barış planının uygulanması için kısmi son tarih olarak 10 Nisan'ı belirledi. Bu tarihin Esad yönetimince de kabul edildiği belirtildi.

 
Özel Temsilci Annan, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla hazırladığı planla ilgili gelişmeler konusundaki raporunu sundu.
 
Reuters'a konuşan bir diplomat Annan'ın raporunda, Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda henüz bir ilerleme kaydedilmediğini belirttiğini söyledi.
 
BM Güvenlik Konseyi'nden, Suriye barış planının uygulanması için kısmi son tarih olarak 10 Nisan'ın desteklenmesini isteyen Annan, bu tarihin Esad yönetimi tarafından da kabul edildiğini ifade etti. 
 
Kaynak ayrıca, Annan'ın Güvenlik Konseyi'nden ateşkes izleme misyonuyla ilgili bir planı da değerlendirmeye başlamasını talep ettiğini aktardı.

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