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Dünya

Esad Suriye'de üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı'na aday

Suriye'de Haziran ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, Suriye lideri Beşar Esad bir kez daha adaylık için resmi başvuruda bulundu

28 Nisan 2014 16:16

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilebilmek için resmi olarak adaylık başvurusunda bulundu.

Suriye Halk Meclisi Başkanı Muhammed Cihad Lahham, canlı televizyon yayınında Esad'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuruda bulunduğunu söyledi. Lahham, Esad'ın başvuru mektubundaki şu satırlardan alıntı yaptı:

"Ben, Doktor Beşar Hafız el Esad, parlamentonun kabul etmesi umuduyla cumhurbaşkanlığı için adaylığımı sunuyorum."

Suriye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Haziran ayında yapılması bekleniyor.

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