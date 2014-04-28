Beşar Esad yeniden cumhurbaşkanı adayı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilebilmek için resmi olarak adaylık başvurusunda bulundu.

Suriye Halk Meclisi Başkanı Muhammed Cihad Lahham, canlı televizyon yayınında Esad'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuruda bulunduğunu söyledi. Lahham, Esad'ın başvuru mektubundaki şu satırlardan alıntı yaptı:

"Ben, Doktor Beşar Hafız el Esad, parlamentonun kabul etmesi umuduyla cumhurbaşkanlığı için adaylığımı sunuyorum."

Suriye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Haziran ayında yapılması bekleniyor.