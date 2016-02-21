Beşar Esad: 'Türkiye'nin teröristlere yardım etmesi engellenmeli'



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İspanyol El Pais gazetesine verdiği demeçte, belirli koşullar altında ateşkes ilan edilmesine hazır olduğunu belirtti. Esad teröristlerin konumlarını güçlendirmek için ateşkesi fırsat olarak görmemesi gerektiğini vurguladı. Suriye Devlet Başkanı ayrıca özellikle Türkiye'nin ve diğer bazı ülkelerin teröristlere savaşçı, silah ya da lojistik destek sunmasının engellenmesi gerektiğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Esad Rusya ve İran'ın yardımı ile Suriye Ordusu'nun yakın zamanda birçok başarı elde ettiğini söyledi. Suriye'nin yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Esad, 80'den fazla ülkenin farklı yöntemlerle teröristleri güçlendirdiğini savundu. Esad bazı ülkelerin para ya da silah yardımı ile teröristlere doğrudan destek sunduğunu ifade etti.

Öte yandan Humus'ta düzenlenen bombalı saldırılarda en az 46 kişi hayatını kaybetti. Muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda özellikle sivillerin öldüğü kaydedildi. Suriye devlet medyası ise 14 kişinin öldüğünü duyurdu. Humus'ta ocak ayında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi ölmüş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.