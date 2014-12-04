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Dünya

Beşar Esad: Türkiye, IŞİD'e doğrudan destek veriyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, IŞİD'e yönelik hava saldırılarının yetersiz olduğunu söyledi

04 Aralık 2014 01:22

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransız Paris Match dergisine verdiği mülakatta, Türkiye’yi IŞİD’e destek olmakla suçladı.

imctv.com.tr'nin haberine göre; Esad, IŞİD’e yönelik koalisyon saldırılarının Suriye ordusunun IŞİD ile olan mücadelesine yardım edip etmediği sorusuna, “Terörizmi sadece hava saldırılarıyla bitiremezsiniz. Alanı bilen ve tepki gösterebilecek kara birlikleri şart, bu yüzden koalisyon öncülüğünde iki aydır yapılan saldırılar somut sonuç vermiyor” yanıtını verdi.

 

'Türkiye, IŞİD'e doğrudan destek veriyor'

 

Esad mülakatında Türkiye’nin IŞİD'e destek verdiğini de açıkça ifade ederek, “Saldırıların yardımcı olduğu doğru değil.  Ciddi ve yeterli olsaydı tabii ki yardımcı olabilirdi” diyen Esad, “Biz IŞİD ile karada savaşıyoruz. Özellikle Türkiye’nin doğrudan desteğinin sürdüğü bölgelerde olmak üzere hiçbir değişiklik gözlemlemedik” diye konuştu.

 

'Ülkemi kurtarmak için elimden geleni yapıyorum'

 

Esad, “Sonunuzun Saddam ve Kaddafi gibi olmasından korkmuyor musunuz? Şeklindeki soruya ise, “Bir kaptan ölümü ya da yaşamı düşünmez, gemisini kurtarmayı düşünür. Batacağını düşünürse herkes ölür. Ben ülkemi kurtarmak için elimden geleni yapıyorum” yanıtını verdi.

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