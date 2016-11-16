Beşar Esad: Trump'la müttefik olabiliriz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'la birlikte militanlara karşı ortak hareket edebileceğini söyledi.

Bir Portekiz televizyon kanalına konuşan Esad, "Rusya, İran ve ABD'yle militanlara karşı müttefik olabilirim" dedi.

Trump'ın militanlarla savaşma sözünün ümit verici olduğunu belirten Esad, "Trump sözünü tutacak mı?" sorusuna "Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

Esad, ABD yönetimindeki bazı güçlerin Trump'ı militanlarla savaşta engelleyebileceğini de iddia etti.