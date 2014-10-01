Suriye: Teröre destek verenler terörizmle savaşamaz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani'yle görüştükten sonra yaptığı açıklamada "Teröre destek veren ülkeler terörizmle savaşamaz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Suriye ve İran arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin vurgulandığı görüşmelerde terör tehdidine karşı alınacak önlemler tartışıldı.Terörle mücadelenin uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini savunan taraflar, bölgedeki ülkelerle yapılacak işbirliğinin gerekli olduğunu belirtti.

Esad, “Terörizmle savaş, terör örgütlerinin oluşumuna destek veren, onlara lojistik ve maddi yardım gönderen ve dünyada terörizmin yayılmasına yol açan devletler tarafından yürütülemez” dedi.