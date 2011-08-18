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Dünya

Beşar Esad operasyonları durdurdu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, rejim karşıtlarına yönelik günlerdir sürdürülen operasyonları durdurdu.

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, rejim karşıtlarına yönelik günlerdir sürdürülen operasyonları durdurdu.


BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Esad'ın BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile dün telefonla görüştüğünü belirtti.


Hak, görüşmede Esad'ın ülkesinde rejim karşıtlarına yönelik tüm askeri ve polis operasyonlarının durdurulduğunu söylediğini aktardı.


Ban'ın Suriye'deki insan hakları ihlalleri ile güvenlik güçlerinin sivillere şiddet uygulamasının artmaya devam ettiği yönündeki son haberlerden büyük endişe duyduğunu vurguladığı belirtildi.


Tüm askeri ve polis operasyonların hemen durdurulması gerektiğini belirten Ban'a Esad'ın, bunlara son verildiğini söylediği kaydedildi.


BM Genel Sekreteri'nin ayrıca Suriye'deki ölümler ve şiddet eylemleriyle ilgili bağımsız soruşturma çağrısını yinelediği bildirildi.


Ülkedeki isyanı bastırmak isteyen Esad'ın düzenlediği operasyonlarda çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Bu ölümler dünyanın tepkisine neden olmuştu.


15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, bugün Suriye'deki krizle ilgili toplanacak.


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