Beşar Esad genel af ilan etti

T24 - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki olaylarla ilgili genel af ilan ettiği bildirildi.





Suriye devlet televizyonunun haberinde, genel affın "15 Mart 2011 tarihinden, kararın onaylandığı tarih olan 15 Ocak 2012'ye kadar, ülkedeki olaylarla ilgili, işlenmiş suçları kapsadığı" belirtildi.

Üst düzey bir komutan muhaliflere katıldı



Suriyede şiddet tüm hızıyla devam ederken, ülkedeki üst düzey komutanlardan önemli bir isim muhaliflerin safına geçti. İki hafta önce Türkiye'ye kaçtığı belirtilen Tuğgeneral Mustafa Ahmed el Şeyk'in, Şam rejimine karşı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu üyeleri ile birlikte olduğu belirtildi.



Suriye ordusunun kuzey bölgesinin komutan yardımcısı olduğu belirtilen Tuğgeneral, böylece muhalifler safına katılan en üst düzey subay oldu. Özgür Suriye Ordusu’nun lideri Riyad el Esad, binlerce üyelerinin olduğunu belirtti.

Şiddet devam ediyor



Ülkeden can kayıpları haberleri de gelmeye devam ediyor. Suriye dışında faaliyet gösteren muhalif bir grup, Lübnan sınırındaki Zabadani bölgesinde tank ve top ateşi sonucu 40 kişinin öldüğünü iddia etti.





