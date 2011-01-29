Beş yıldızlı 'yetimhane' olacak!

T24 - Büyükada Rum Yetimhanesi'nin tapusunu alan Rum cemaati, binanın otele dönüştürülmesine karar verdi. 'Prinkipo Palas' adıyla inşa edilen bina, izinlerin çıkması halinde, 112 yıl sonra otel olacak.



Büyükada Manastır Tepesi'ndeki Rum Yetimhanesi geçtiğimiz günlerde, tapusunun Fener-Rum Patrikhanesi'ne verilmesiyle gündeme gelmişti. Dünyanın en büyük ahşap binası özelliğindeki bina bu kez de otel olmasıyla gündeme geldi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:







Rum cemaati, 112 yıl önce otel olarak yapılan Osmanlı yönetiminden otel olmasına izin verilmeyen heybetli binanın tekrar otel olabilmesi için kolları sıvadı. Cemaat, binanın aslına dönmesi için gerekli imar plan değişikliği nedeniyle ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığına başvurmaya hazırlanıyor. 1960 yılından bu yana boş duran görkemli yapı, otel olarak ayakta kalmaya devam edecek.





KİRALAMAK İŞE YARAMADI



İmar planlarında 'özel koşullu alan' olarak yer alan yetimhane, 1996 yılında Turizm Bakanlığı'nca turizm bölgesi ilan edilip 49 yıllığına otel olarak işletilmesi için bir şirkete kiralanmıştı.

Ancak kurul tarafından planlar onaylanmayınca plan hayata geçmedi. Bugün Yetimhane'nin tapusuna kavuşan cemaat, ilçe ve büyükşehir belediyesine yapılan başvurular dahilinde imar planındaki değişiklikle, fonksiyonu 'turizm tesis alanı' olarak kabul ettirebilirse yılların yetimhanesi otel olabilecek.





DÜNYANIN EN BÜYÜK AHŞAP BİNASI



Büyükada Rum Yetimhanesi, 1898-1899 yılları arasında yapıldı. Ünlü Mimar Alexandre Vallaury tarafından otel olarak inşa edilen binanın dünyanın en büyük ahşap binası olduğu iddia ediliyor. Prinkipo Palas adı altında otel olarak tasarlanan bina gerekli iznin alınmaması üzerine el değiştirdi ve Eleni Zarifi tarafından satın alınır. Yedikule'deki Balıklı Rum Hastanesi'nde hizmet veren Rum Yetimhanesi de, 1902 yılında bu binaya taşındı. Yetimhane Heybeliada'ya nakledince, bina da 1960'lı yıllarda kapatıldı ve günümüze kadar boş olarak kaldı. Fener Rum Patrikhanesi 2005'te AİHM'e açtığı davayı kazandı. 29 Aralık 2010'da yetimhane binasının tapusu patrikhaneye devredildi.