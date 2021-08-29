Beş yaşındaki çocuk dağ aslanı saldırısına uğradı; annesi aslanı yumruklayarak çocuğunu elinden kurtardı

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ABD’nin California eyaletinde beş yaşında bir çocuk, evinin yakınındaki dağ aslanının saldırısına uğradı. Çocuğu, kurtarmaya annesi yetişti. Anne, aslanı yumruklayarak çocuğunu elinden kurtardı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Calabasas’ta evinin yakınında oynayan çocuğa 30 kiloluk bir dağ aslanı saldırdı. Aslanın çocuğu sürükleyerek yaraladığı belirtildi.

Olayı anlatan California balık ve vahşi yaşam departmanı sözcüsü Patrick Foy, “Bu hikayenin gerçek kahramanı anne” dedi. Annenin olay gerçekleştiği sırada evin içinde olduğu ve sesleri duyunca koşarak çıktığını anlatan Foy “Evden koşarak çıkmış ve aslanı yumruklamaya, tekmelemeye başlamış. Oğlunu aslandan kurtarmış” dedi.

Ebeveynleri yaralı çocuğu hastaneye götürdüğünde yetkilileri bahçelerindeki aslanla ilgili bilgilendirdi.

Olay yerine giden yaban hayatı yetkilisi, aslanın kendisine de saldıracak durumda olduğunu söyleyerek “Davranışları ve saldırının yakınlığı nedeniyle kamu güvenliği için onu vurmak ve olay yerinde öldürmek zorunda kaldık” dedi.

Çocuğun ağır yaralarla hastanede olduğu belirtiliyor.

Olaydan sonra bölgede görülen başka bir dağ aslanı da sakinleştirildi ancak saldırıyla bir ilgisi olmadığı tespit edildi.