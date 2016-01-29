T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Beş soruda Cenevre müzakereleri

Suriye’deki iç savaşa çözüm bulunabilmesi için başlatılan Cenevre müzakerelerinin bugün devam etmesi bekleniyor. Peki görüşmelerde ne amaçlanıyor, tarafların beklentileri neler?

29 Ocak 2016 10:40


Cenevre müzakerelerinin amacı nedir?

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak görüşmelerin öncelikli hedefi, öncelikle Suriye'de ateşkesin sağlanması. Ardından da ülkede bir geçiş hükümetinin kurulması ve serbest seçimlerin organize edilmesi amaçlanıyor. Suriye'de barışçıl çözüm için geçen kasım ayında Viyana'daki Suriye toplantısında taraflar arasında müzakerelerin başlaması, BM denetiminde muhalefet bileşenlerinin belirlenmesi, ateşkes sağlanması, 6 ay içinde geçiş süreci, yeni bir anayasa hazırlanması ve 18 ay içinde seçim yapılması konularında uzlaşmaya varılmıştı.

Kimler katılacak?

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura salı günü görüşmelerin taraflarına resmi davetiyelerin gönderildiğini duyurdu, ancak hangi grupların davet edildiği konusunda kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Masada Esad rejimi ve Suriye muhalefetinden temsilcilerin olması beklenirken ABD, Rusya, Türkiye, Fransa ile birlikte Arap dünyasından temsilcilerin de katılması bekleniyor. PYD düğümü ise henüz çözülmedi. Esad rejimine verdiği destekle bilinen Rusya, IŞİD’e karşı mücadelesiyle ön plana çıkan Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin de (PYD) müzakere masasına davet edilmesini talep ediyor. Türkiye ise PYD’nin silhalı gücü YPG'nin Kandil ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle görüşmelere katılmasını kategorik olarak reddediyor. PYD lideri Salih Müslim BM’den resmi bir davet almadıklarını doğruladı. Suriyeli muhalif gruplardan oluşan Suudi Arabistan destekli Üst Düzey Müzakere Komitesi de PYD'nin ‘rejime yakın' olduğu gerekçesiyle görüşmelere katılımına itiraz ediyor.

Suriye muhalefeti katılacak mı?

Suriye'deki Sünni muhalefetin en önemli temsilcisi sayılan Suudi Arabistan destekli Üst Düzey Müzakere Komitesi'nin müzakerelere katılıp katılmayacağı hala kesinlik kazanmadı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Arap televizyonlarında, muhalif grubun kararını vermeden önce müzakerelere katılmak için öne sürdüğü şartların BM tarafından kabul edilip edilmediğine dair yanıtı beklediği ifade edildi. Muhaliflerin Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılara ve ablukalara son vermesi istediği belirtiliyor.

Görüşmeler ne kadar sürecek?

Pazartesi günü başlaması planlanan görüşmeler katılımcı listesi krizi nedeniyle cumaya ertelenmişti. Görüşmelerin ilk etabının iki ile üç hafta arasında sürmesi ve Suriye’nin genelini kapsayacak bir ateşkes planı üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Ayrıca Suriye'ye insani yardımların genişletilmesinin de görüşmelerde ele alınması bekleniyor.

Başarıya ulaşma şansı var mı?

Uzmanlar Cenevre müzakerelerinden büyük bir beklenti içinde olunmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Londra'daki King's College'in terörle mücadele uzmanlarından Peter Neumann, halihazırda taraflar üzerindeki siyasi baskının büyük olmadığına, o nedenle tarafların büyük tavizler vermeye hazır olmadıklarına dikkat çekti. Uzman önceliğin ateşkes ve insani bölgeler oluşturulması olduğunu belirtti. Neumann, IŞİD'in geriletilmesinin de öncelikler arasında olduğunu vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeCenevreViyana SuriyeMilletlerTemsilcisi StaffanMisturaEsadABD Rusya Türkiye FransaArapRusya IŞİDKürt Demokratik Birlik PartisiPYDYPG KandilSalih MüslimSuudi ArabistanDüzey Müzakere KomitesiSünniArabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24