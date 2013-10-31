T24/ Hülya Karabağlı'nın haberi

TBMM Genel Kurulu’nun dün akşamki oturumuna türban tartışmaları damgasını vurdu. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, konuşmasıyla AKP’lileri kızdırdı. “Sandık yaklaştı, oylarınız düşüyor” diyen İnce, “Beş sene sonra ‘3 yaşındaki çocuğa türban takılacak’ diyecek misiniz, demeyecek misiniz” deyince ortalık karıştı. Hac dönüşü "Temizlendim geldim” diyen AKP’li kadın milletvekillerinin açıklamalarına, “Temizlendim, geldim” demiş. kapanmayanlar kirli mi? Böyle bir mantık olabilir mi?

Genel Kurulda AKP’liler ile İnce’nin tartışmaları şöyle:

‘Üç yaşındaki çocuğa türban takılacak mı’?

Muharrem İnce: "Üniversiteli kızlarımızla sınırlı" dediniz, kamuda öğretmen dâhil, hâkim, savcı, polis hariç. Beş sene sonraki gündeminiz ne olacak? Sorum şu: Beş sene sonra "Öğretmenler başı açık giremez." diye karar mı çıkaracaksınız? Adım adım, adım adım… Sorum şu: Beş sene sonra "3 yaşındaki çocuğa türban takılacak." diyecek misiniz, demeyecek misiniz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler). Benim başörtülü bacım." Size onu dedirtmeyeceğiz, size o istismarı yaptırtmayacağız, bunu bilin, size o istismarı yaptırmayacağız.

Gökcen Özdoğan Enç: Sana ne!

İnce: Hanımefendi, o zaman sen de takar gelirsin yarın.

Enç: Bu benim özgürlüğüm takarım, seni ilgilendirmez!

“Kapanmayanlar kirli mi”?

İnce: Bir başkası, arkadaşımız, hacca gitmiş, Allah kabul etsin. Arkadaşımız açıklama yapmış. Bir baktım, iki buçuk yıldır milletvekili bir kere kürsüye çıkmamış. Ya, sen sigortasız çalışan kadınları konuşmamışsın, atanamayan öğretmenleri konuşmamışsın, bir kere gelip de bu kürsüye bir kez kadın sorunlarını anlatmamışsın, açıklama yapıyorsun: "Temizlendim, geldim." diye. E, kapanmayanlar kirli mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bir kez olsun kürsüye çıkmamışsın, demek ki sen militanca davranacaksın, demek ki senin derdin bu, demek ki senin derdin Türkiye'nin sorunları değil.

Enç: Niyet okuyuculuğu yapıyorsun yine.

İnce: Müslüman kardeşlerimiz öldürülürken siz Müslümanları öldüren Amerikan askerlerine dua etmediniz mi? Siz Mısır'da laiklik pazarlayıp kendi ülkenizde laikliğin canına okumadınız mı?

Lütfü Türkkan( MHP): Dün Marmaray, bugün tabanvay.

İnce: Siz "Kız çocuklarım türban yüzünden okuyamadı." deyip erkek çocuklarınızı da Amerika'ya gönderip okutmadınız mı? Askere alırken mezhebini sormayıp şehit olan Alevi çocuğun cemevindeki cenaze törenine devlet erkânını göndermeyen siz değil misiniz? Terör saldırısı sonucunda şehit olan vatandaşlarımıza "53 Sünni vatandaşımız" diye ayrımcılık yapan siz değil misiniz? 35 yurttaşımızı yakarak öldürenlerin davası zaman aşımına uğradığında "Hayırlı olsun." diyen siz değil misiniz?

Müslümanlar ikiye ayrıldı. Bir, bizim gibi kalubeladan beri Müslüman olanlar, bir de AKP'den sonra Müslüman olanlar çıktı başımıza.