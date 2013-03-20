Beş kat vergi ödememek için son beş gün!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri beyanname verme süresinin bitimine beş gün kaldığını belirterek, "Kira geliri elde eden mükelleflerimiz, beş kat faiz ve ceza ödememek için mutlaka beyanda bulunsunlar'' dedi.

''Kimse, 'devlet bizi bulamaz demesin'' diyen Şimşek, geçen yıl yapılan bütün bilgilendirme ve uyarılara rağmen kira geliri elde ettiği halde beyanname vermeyen veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen yaklaşık 100 bin kişinin normalde ödemeleri gereken verginin yaklaşık beş katı vergi, faiz ve ceza ödemek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Cem Yılmaz'lı kampanya

Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin beyan edildiği Mart ayının son haftasına yoğun kampanya ile girildiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: ''Geçen yıl, 'Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi' ile mükellef sayısını artırdık. Bu yıl da beyan döneminin son haftasına vatandaşları bilgilendirmek için dizilerden SMS'lere, Cem Yılmaz'lı çeşitli reklam kampanyaları ile hızlı giriş yaptık. Bu yıl ilk defa 'Risk Almaya Değmez!' teması ile gazetelere tam sayfa ilanlar vererek vatandaşlara 'verginizi zamanında ödeyin mesajını' verdik. Gazetelerde yayınlanan tanıtım ilanları ve afişlerin yanı sıra, Cem Yılmaz'ın oynadığı ve beyannamelerin internetten nasıl doldurulacağını anlattığı klip de havaalanları, metro istasyonları ve tren garlarında bulunan LED ekranlar aracılığıyla gösterime başladı''

Şimşek, 18 Mart'tan itibaren kira geliri elde eden vatandaşlara son ödeme tarihi ve internetten beyanname verme konusunda SMS gönderildiğine dikkati çekerek, ''İlk kez kira ihbar hattı devreye girdi. www.gib.gov.tr adresinden beyan edilmeyen kira gelirlerinin ihbarına dönük bir de 'kira ihbar hattı' kurduk. Bu hatla kira geliri elde ettiği halde beyanname vermeyen kişiler bakanlığa ihbar edilebiliyor'' dedi.