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Beş ilin emniyet müdürü değişti

Beş ilin emniyet müdürü başka bir göreve atanacak

03 Mayıs 2015 10:22

İçişleri Bakanlığı'nca Batman, Giresun, Malatya, Sakarya ve Tokat emniyet müdürleri başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 5 ilin emniyet müdürü, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, Tokat Emniyet Müdürü Osman Balcı başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı. 

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Necati Denizci, Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Uğur Öztürk, Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Dr. Ömer Urhal, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Osman Babadağı, Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Fikri Yalman atandı.

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