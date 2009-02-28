Beş dakikada Beşiktaş

İlgili haberler



Abdullah Avcı'ya tepki

Cuma maçlarında 3 galibiyet

2009'da yenilgi yok

İstanbul B.B'yi ilk kez yendi

Kartal zirveye uçuyor

'Zorlu bir maçı kazandık '

Kartal ikinci yarıda açılıyor

MAÇTAN DAKİKALAR

Turkcell Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş, kendi saha ve seyircisi önünde 80. dakikada Tello'nun attığı golle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.Mustafa Denizli Nobre ve Bobo ikilisiyle gol ararken, deplasman takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Abdullah Avcı ise İskender ve Adriano ile gol aradı.İlk yarıda İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-3 önemli gol pozisyonundan yararlanamazken, Beşiktaş'ın hücum hattında gol üretmekte zorlandığı görüldü.İlk yarıda her iki takım da gol atamayınca devre golsüz sona erdi.İkinci yarıda Beşiktaş ilk yarıya oranla daha önemli pozisyonlar bulurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise kontraataklarla gol aradı.Ev sahibi Beşiktaş, aradığı golü 80. dakikada Tello'nun kafa vuruşuyla buldu ve 1-0 öne geçti.Bu golün 4 dakika sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Serhat Gülpınar ile skora beraberliği getirdi.Golün hemen ardından rakip kaleye yüklenen Beşiktaş, Gökhan Zan ile skoru 2-1 getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 42'ye yükseltirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 25 puanda kaldı.BJK İnönüHalis Özkahya, Erhan Sönmez, Özgür Fatih KalaycıHakan, İbrahim Toraman, Sivok, Gökhan, İbrahim Üzülmez, Ekrem, Ernst, Delgado, Tello, Nobre, BoboHasagic, Kus, Cesario, Barbosa, Ekrem, Kerim, Efe, Tjikuzu, Erman, İskender, AdrianoDk. 80 Tello ve Dk. 85 Gökhan Zan (Beşiktaş), Dk. 84 Serhat Gülpınar (İstanbul B.B)Turkcell Süper Lig'de, 22. haftanın ilk maçında Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı golsüz berabere kapadı.5. dakikada İbrahim Üzülmez'in ceza alanı dışından şutunda, Hasagic topu kontrol etti.7. dakikada Erman'la gelişen atakta, Adriano topla ceza alanı içinde buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Hakan'dan dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.16. dakikada Tello'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Delgado'nun sağ çaprazdan güzel vuruşunda, top yandan auta çıktı.33. dakikada İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman'ın uzaklaştıramadığı topla buluşan İskender, ceza alanı dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak Hakan'ın kucağında kaldı.37. dakikada Erman'la gelişen atakta, savunmadan seken topla buluşan İskerder'in vuruşunda, Hakan'a çarpan meşin yuvarlak üstten kornere çıktı.38. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında, Ekrem sağ çaprazdan hareketlenerek Delgado'yu gördü. Arjantinli futbolcunun sert vuruşunda, Hasagic topu iki hamlede önledi.41. dakikada Kus, sağ kanattan uzun süre topu sürerek, ceza alanına kadar girdi. Çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden auta çıktı.Kalan sürede sonuç değişmedi ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.