Beş çocuğa 'örgüt üyeliği'nden dörder yıl

Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine Kandil Dağı'ndan Türkiye'ye giren sekiz PKK'lı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; Adana'da, tek suçları yasadışı slogan atmak ve haklarındaki tek kanıt da polis tutanağı olan beş çocuk, 'örgüt üyeliği ve örgüt progandası' suçlamasıyla dört yıl sekiz ay 20'şer gün hapis cezası çarptırıldı.









Öcalan’ın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat 2009 öncesinde polis, Adana’nın Ova ve Barbaros mahallelerinde izinsiz gösteriler yapılacağı ihbarını aldı. Polis tutanaklarına göre, 3 Şubat’ta yapılan eylemde, PKK ve Öcalan lehine slogan topluluğa müdahale edildi ve 16 yaşındaki M.A. gözaltına alınıp tutuklandı.

Fakat eylemler durulmuyordu. Barbaros Mahallesi’nde 6 Şubat’ta toplanan bir grup Öcalan lehine slogan atıp polise taş fırlatınca polis müdahale etti. Ara sokaklarda dağılan göstericileri kovalayan polis, 17 yaşındaki M.A.’yı gözaltına aldı. M.A. tutuklandı. Son eylem, 7 Şubat’ta Ova Mahallesi’nde yapıldı. İddiaya göre benzer sloganların atıldı, polislere taşlar fırlatıldı. Polisler; 18 yaşındaki K.Ö., 17 yaşındaki İ.A. ve 15 yaşındaki H.K.’yi gözaltına aldı. Üç çocuk da tutuklandı.





Tek kanıt polisin tutanağı

Üç ayrı eylemde yakalanan beş çocuk geçen hafta son duruşmalarına çıktı. Eldeki tek kanıt, polisin olay yeri tutanaklarıydı. Tümü için ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası’ suçlamaları yöneltildi. K.Ö., İ.A. ve H.K. 21 Ekim’de Adana 7. Ağır’da; M.A. 19 Ekim’de 8. Ağır Ceza’da ve M.Ç. 12 Ekim’de 7. Ağır Ceza’da dörder yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni kararlarla birlikte, Adana ağır ceza mahkemelerinin PKK lehine gösterilerde slogan veya polise taş attıkları iddiasıyla cezalandırdığı çocuk sayısı 106’ya çıktı.