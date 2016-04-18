Beş büyük takım 1.7 milyar TL’ye yeni stad yaptı, rekor Galatasaray'ın oldu

Süper Lig’in beş büyük takımı teker teker yeni statlarına kavuşuyor. Bu statların toplam değeri 1.7 milyar TL’yi (608 milyon dolar) buluyor. En pahalısı 200 milyon dolar ile Galatarasaray’ın stadı olan Türk Telekom Arena. Bu stadın tribün kapasitesine göre seyirci başı yatırım tutarı tam 3 bin 802 dolar. Vodafone Arena ise 3 bin 389 dolar ile ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe 2006’da Galatasaray 2015’te, Bursaspor ve 2016’da Beşiktaş evine döndü. Gelecek sezon ise Trabzonspor’un da Akyazı Stadyumu’nda maçlara çıkması bekleniyor. 10 yılda tamamlanan yeni statların toplam maliyeti ise bugün 1.7 milyar lirayı (608 milyon dolar) buldu.

Stadyumunu ilk yenileyen takım Fenerbahçe olurken, bu alanda en fazla yatırım Türk Telekom Arena’ya yapıldı. Galatasaray’ın stadında tribün kapasitesine göre seyirci başı yatırım tutarı 3 bin 802 doları buldu. Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, bu rakam Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 1682 dolar, Vodafone Arena’da ise 3 bin 389 dolar.

1999’da başladı

Türk futbol endüstrisinde 2006 yılında Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nu yenilemesiyle dönüşüm başladı. Stadın kapasitesini artıracak proje için 1999 yılında düğmeye basıldı. Böylece eskiden 25 bin kişiye maç seyretme imkânı veren stadın kapasitesi de 50 bini aştı. Toplam 100 milyon dolara mal olduğu tahmin edilen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, bu sezon başında isim değişikliğine gitti. Ülker ile yapılan anlaşma kapsamında stadın adı “Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi” olarak değiştirildi. Fenerbahçe ile Ülker arasındaki bu anlaşmanın tutarı 90 milyon dolar açıklandı.

4 yılda tamamlandı

Bu stadyumlar arasında yapımı en pahalı stat ise Türk Telekom Arena. 200 milyon dolarlık stat yaklaşık 4 yılda tamamlandı. Türk Telekom Arena, 15 Ocak 2011’de Ajax ile Galatasaray arasında oynanan özel maç ile açıldı. Galatasaray kulübü Türk Telekom ile 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Bugün 52 bin 600 kişilik kapasitesiyle Süper Lig’in en büyük stadına sahip olan Galatasaray, yılda 52 milyon dolara yakın gelir elde ediyor.

2015’te açıldı

2015’te yeni stadyumuna kavuşan takım ise Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlı takım için yapımına 2011 yılında başlanan Bursa Büyükşehir Stadyumu, 2015’in sonunda hizmete girdi. Toplam 4 bin 484 metrekare alana sahip 72 adet locanın bulunacağı stadyumda, 60 adet turnike ve 84 adet stat giriş kapısı yer alıyor. Toplamda 81.3 milyon dolara mal olan stadyumdan Bursaspor yıllık en az 25 milyon dolar gelir hedefliyor.

2.5 yıl sonra döndü

2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği maçı ile kapanan ve yapımı 2.5 yıl süren Vodafone Arena Beşiktaş-Bursaspor maçı ile kapılarını açtı. 41 bin 9013 kişilik kapasitesi ile dikkat çeken arena, Türkiye’nin de ilk akıllı stadyumu oldu. Beşiktaş’ın sponsorluk, bilet ve loca gelirlerinin 60 milyon doları geçmesi bekleniyor.

Akyazı'da sona doğru

Bittiğinde Trabzonspor’un yeni evi olacak, Türkiye’nin denize dolgu alanına yapılan ilk stadının kaba inşaatı tamamlandı. Akyazı mevkisinde deniz dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013’te temeli atılan 41 bin 550 seyirci kapasiteli statta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Stadın önümüzdeki sezon açılması beklenirken, yeni stat Trabzonspor için de önemli bir gelir kapısı olacak. 85 milyon dolara mal olan stadyumdan kulüp yılda en az 25 milyon dolar gelir hedefliyor.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında stadyum inşaatları hızla devam ediyor. Sivas’tan İzmir’e, Gaziantep’ten Samsun’a kadar Türkiye’nin 23 ilinde yeni ve modern stadyumlar inşa ediliyor. Daha çok Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan bu stadyumların birçoğunda sona yaklaşıldı. Her biri ortalama 120 milyon liraya mal olan stadyumlar için TOKİ’nin 3 milyar liranın üzerinde kaynak ayırdığı tahmin ediliyor.

Vodafone Arena (Beşiktaş)

Yıllık gelir beklentisi: 50 milyon dolar

Yapım maliyeti: 142 milyon dolar

Loca sayısı: 147

Kapasitesi: 41.903 kişi

Sponsor geliri: 11 milyon dolar

Türk Telekom Arena (Galatasaray)



Yıllık gelir: 52 milyon dolar

Yapım maliyeti: 200 milyon dolar

Loca sayısı: 158Kapasitesi: 52.600

Ülker Stadyumu (Fenerbahçe)



Yıllık geliri: 45 milyon dolar

Yapım maliyeti: 100 milyon dolar

Loca sayısı: 64

Stadyum kapasitesi: 50.509

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu



Yıllık geliri: 25 milyon dolar

Yapım maliyeti: 81.3 milyon dolar

Loca sayısı: 72

Stadyum kapasitesi: 43.331

Akyazı Stadyumu



Yıllık geliri: 25 milyon dolar

Yapım maliyeti: 85 milyon dolar

Loca sayısı: 122

Stadyum kapasitesi: 41.550

Tribün kapasitesine göre kişibaşı yatırım tutarı (dolar)

Türk Telekom Arena 3.802

Vodafone Arena 3.389

Akyazı Stadyumu 2.045

Ülker Stadyumu 1.682

Bursa Stadyumu1.876