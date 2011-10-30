Beş bin koyunla başkent Madrid'de yürüdü

T24

738 yıllık Çoban Kurulu'nun başkanı Jesus Garzon'un peşinden yürüyen çobanlar, 5 bin koyun ve altmış büyükbaş hayvanla Madrid'in eskiden ne güzel bir köy olduğunu hatırlattılar.3 milyonu merkez, metropolitan kanatlarıyla 6,3 milyon nüfuslu Madrid'de çobanlar, 125 bin kilometrelik yolaklarının hep açık kalmasını istedi. Bir çobanbaşı, kente giriş için simgesel olarak 900 yıllık altın Mağribi Arap parasından 25 "maravedi"yi Madrid girişinde ödedi. Çobanlar, özellikle ilkyaz ve güz yaylalarının yaşatılmasını istedi.