Beş ayda toplam 5.7 milyar liralık senet protesto edildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran (DHA) – Türkiye genelinte yılın ilk beş ayında protesto edilen senetlerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 5.7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2018 yılının ilk beş ayında, protesto edilen toplam 358 bin adet senedin parasal tutarı 5.7 milyar lira oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre, protesto edilen senet adedi yüzde 6.0 azalırken, senet tutarı yüzde 13 arttı. Böylece, protesto edilen senetlerin ortalama tutarı geçen yılki 13 bin 315 liradan, yüzde 19.6 artışla 15 bin 921 liraya yükseldi.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk beş il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6.0 ile İzmir, yüzde 4.0 ile Konya ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu. (Grafik)