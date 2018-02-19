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Berrak Tüzünataç'tan NTV'ye: Basınımızda böyle bir üslup oldukça başka bir tacizciye ihtiyacımız yok!

"Ozan Güven'in kıyafeti neden 'davetkar' değil de Berrak Tüzünataç'ın giydiği davetkar?"

19 Şubat 2018 00:28

NTV Yaşam'ın Twitter hesabından atılan "Berrak Tüzünataç'ın davetkar stili (GQ Türkiye Men of the Year 2017)" tweet'ine sosyal medyadan ve Berrak Tüzünataç'tan tepki geldi.

Tepkilerin ardından NTV Yaşam tweet'i silerken Tüzünataç da, "Basınımızda böyle bir üslup oldukça , başka bir tacizciye ihtiyacımız yok. Üslupla ilgili uyaran her cevap için teşekkürler, iyi ki varsınız" sözleriyle yaşanan duruma yanıt verdi. 

GQ Türkiye Men of the Year 2017 gecesi'nde yılın aktörü seçilen Ozan Güven'e ödülünü vermek için sahneye gelen Berrak Tüzünataç'ın giydiği beyaz elbiseyi haberleştiren NTV Yaşam, tepki çeken ifadelerle haberi paylaştı.

Twitter'da "Berrak Tüzünataç'ın davetkar stili" ifadelerininin kullanıldığı habere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. 

Tüzünataç da yaşanan duruma, "Basınımızda böyle bir üslup oldukça , başka bir tacizciye ihtiyacımız yok. Üslupla ilgili uyaran her cevap için teşekkürler, iyi ki varsınız" sözleriyle yanıt verdi. 

Tweet dün atıldı, tepki gelince kaldırıldı

Dün sabah saatlerinde atılan tweet bugün gelen tepkiler üzerine silindi. Tüzünataç'tan NTV gecikmeli bir özür diledi.

NTV'den haberin düzenlenmiş hâli de paylaşılarak, "Bugün Vogue Türkiye ve NTV Yaşam sosyal medya hesaplarından yayınlanan Berrak Tüzünataç’ın stili ile ilgili moda amaçlı haberimizin başlığında ifade yanlışlığı olmuştur. Bu yanlış anlaşılmadan ötürü kendisinden özür dileriz" ifadeleri paylaşıldı.

Tüzünataç özür metnine, "Bu özrun benim şahsım için önemi dışında, bu tür durumların tamamı için 1 örnek olmasını diliyorum. Basının kelimelerini seçerken, toplum üzerindeki etkisinin sorumluluğunu unutmamasına vesile olmasını umuyorum. Özrun ayıp degil bir erdem olduğunu hatırlatması dileğiyle, size teşekkürler" sözleriyle cevap verdi.

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