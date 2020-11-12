Bernie Sanders yanıtladı: Teklif gelirse Biden'ın kabinesinde yer alacak mı?

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Vermont Senatörü Bernie Sanders, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın kendisine Çalışma Bakanı olmasını teklif etmesi durumunda görevi kabul edeceğini söyledi.

CNN'de Wolf Blitzer'in sorularını yanıtlayan Sanders, "Bana işçi aileleri için mücadele yetkisi verecek bir makamı kabul eder miydim? Evet ederdim" dedi.

Blitzer'in "Çalışma Bakanı olmak istediğiniz doğru mu?" sorusuna yanıt veren Sanders, "Doğru olan şu: Şu anda çok zor durumda olan işçi ailelerini korumak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Senato'daki durumun henüz ne olacağını bilmediklerine dikkat çeken Sanders, "Gelecekte ne olacak göreceğiz" dedi.

Dün Sanders'ın Biden'ın Çalışma Bakanı olmak için girişimlere başladığı iddia edilmişti. CNN'in haberine göre Sanders, Biden'a kabinesinde kendisine yer vermesi için baskı yapmaları talebiyle sendika liderleriyle görüştü.

ABD'de başkanların seçtiği kabineyi Kongre'nin üst meclisi olan Senato'nun onaylaması gerekiyor. Cumhuriyetçiler seçimler sonuçlanınca Senato'daki çoğunluğunu koruyacak gibi duruyor. Senato genelde başkanlara istediği kabineyi verse de, Cumhuriyetçilerin kendini "Demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Sanders'ın bakanlık yapmasına sıcak bakmayabileceği konuşuluyor.

Sanders, Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için ön seçimlerde Biden ile yarışmıştı. Sanders, 'Süper Salı'ya kadar yarışı önde götürmüştü ancak daha sonra liderliği Biden'a kaptırmıştı. Vermont Senatörü, ön seçimlerde bin 73 delege ile ikinci oldu.

Sanders, ön seçimleri kaybettikten sonra başkanlık yarışı kampanyaları boyunca Biden'a destek verdi.