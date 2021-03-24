Bernie Sanders: Trump'ın Twitter hesabının kapatılmasından rahat değilim

Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kapatılmasıyla ilgili "rahat hissetmediğini" söyledi. Sanders, "Bir grup yüksek teknoloji insanının bu tür bir güce sahip olmasından hoşlanmadığını" ekledi.

New York Times'tan gazeteci Ezra Klein ile konuşan Senatör Bernie Sanders, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında "ırkçı, cinsiyetçi, patolojik yalancı, otoriter, hukukun üstünlüğüne inanmayan" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sanders, Trump'ın görüşlerini Twitter'da ifade edememesiyle ilgili rahat hissetmediğini belirtti. Sanders, internet üzerinde nefret söylemiyle sansür arasındaki denge için somut bir çözüm henüz bulamadığını da ekledi.

Sanders şöyle devam etti: "Yanıtı bilmiyorum. Ülkeniz genelinde komplo teorileri ve nefret söyleminin yayılmasını ister miydiniz? Hayır. İnternetin otoriter amaçlar için kullanılmasını ister miydiniz? Hayır. Bunu nasıl dengelersiniz? Bilmiyorum, ama bunu düşünmeliyiz."

Sanders, "Dün hesabı engellenen Donald Trump'tı. Yarın, farklı görüşlere sahip herhangi biri olabilir" dedi. Sanders, "Bir grup yüksek teknoloji insanına çok fazla güç vermekten" hoşlanmadığını söyledi.

Trump'ın Twitter hesabı, 6 Ocak 2021 Kongre baskınından sonra, platformun nefret söylemi ve yanlış bilgiye ilişkin kurallarının "tekrar tekrar ihlal etmesi" gerekçesiyle kalıcı olarak kapatılmıştı.