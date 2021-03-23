Bernie Sanders'tan "Kaynakları çok gezegenli bir hayat kurmak için biriktiriyorum" diyen Elon Musk'a yanıt: Dünya'ya odaklanmalı

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ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders, Mars'ta insanlık için bir koloni kurmak için kullanacağını söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk'a "Çok gezegenli bir hayat yerine Dünya'ya odaklanmalı" dedi ve ABD'de gelir eşitsizliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, Vermont Senatörü Sanders ve Tesla CEO'su Musk arasında geçen hafta başlayan tartışma sürüyor.

Bernie Sanders ilk olarak geçen hafta Twitter hesabından, ABD'deki gelir eşitsizliğini vurgulayan bir mesajda "ABD tarihinde, iki kişinin (Elon Musk ve Jeff Bezos), bu ülkenin tabandaki yüzde 40'ındaki insanlardan daha fazla servete sahip olduğu noktasındayız. Açgözlülük ve eşitsizliğin seviyesi ahlak dışı. Bu sürdürülebilir değil" yazdı.

Elon Musk ise birkaç gün sonra Twitter hesabı üzerinden Sanders'a yanıt olarak "Kaynakları, bilinçliliğin ışığını genişletmek ve çok gezegenli bir hayat kurmaya yardım etmek için biriktiriyorum" yazdı.

Sanders, Musk'a yanıtını yine Twitter'dan verdi ve şöyle yazdı: Uzay seyahati heyecan verici bir fikir ancak şu an Dünya'ya odaklanmalı ve çocukların aç, insanların evsiz olmaması, tüm Amerikalıların sağlık sisteminden faydalanması için ilerici bir vergi sistemi yaratmalıyız. ABD'deki eşitsizliğin seviyesi ciddi boyutlarda ve demokrasimiz için tehdit"