Bernie Sanders'ın viral anının el yapımı oyuncağı 20 bin 300 dolara satıldı

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Vermont Senatörü Bernie Sanders ve yün eldivenleri, geçen hafta bir internet sansasyonu iken bu hafta 20 bin dolarlık tığ işi bir oyuncağa dönüştü.

Geçen çarşamba günü Sanders'ın Joe Biden'ın yemin töreni sırasında yün eldivenleriyle diğer konuklardan sosyal mesafeli bir biçimde katlanabilir sandalyede oturduğu fotoğrafı sosyal medyada viral oldu. Texaslı Tobey King, bu andan bir el yapımı oyuncak yapmaya karar verdi.

King'in yaptığı oyuncak, 20 bin 300 dolara satıldı.

46 yaşındaki King, oyuncağı bitirdikten sonra fotoğrafını ilk olarak Instagram'da paylaştı. Fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldıktan sonta eBay'e koydu. Oyuncak, burada yapılan açık artırma sonucunda 20 bin 300 dolara satıldı.

King, parayı ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek götüren bir yardım kuruluşu olan Meals on Wheels America'ya bağışlayacağını duyurdu. Sanders'ın kendisi de viral olan fotoğraftan yapılmış ürünler satıp elde ettiği geliri Meals on Wheels America'ya bağışlıyor.