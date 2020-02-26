Bernie Sanders'tan Netanyahu'ya: İsrail'i bir ırkçı yönetiyor

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ABD Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde öne çıkan aday Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu 'ırkçı' olarak niteledi. Yahudi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Sanders, "Fakat maalesef İsrail'i reaksiyoner bir ırkçı yönetiyor" dedi.

Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarının gerçekleştirdiği 10'uncu canlı yayın tartışması dün gerçekleşti. Güney Carolina eyaletinde yapılan tartışma programında yedi Demokrat aday adayı karşı karşıya geldi.

Adaylara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu yanındayken duyurduğu 'Orta Doğu Barış Planı' ve İsrail-Filistin politikaları soruldu. Adaylar 'iki devletli çözümü' genel olarak olumlu karşıladı. Bernie Sanders, İsrail-Filistin konusunun tek taraflı adımlarla çözülemeyeceğini vurguladı.

Sanders, Netanyahu'nun politikalarını eleştirdi. “Ben Yahudi olmaktan gurur duyuyorum ve İsrail’de de yaşadım" diyen Sanders, İsrail'in şu an 'reaksiyoner bir ırkçı' tarafından yönetildiğini söyledi.

"Filistin'in acılarını görmezden gelemeyiz" diyen Sanders, Başkan olduğu takdirde İsrail'in başkentini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşımayı 'düşünebileceğini' söyledi.