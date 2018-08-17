Bernie Sanders, 'çılgın fikri' için Türkiye'yi de örnek gösterdi

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Vermont Senatörü ve eski ABD Başkanlığı adayı Bernie Sanders, ülke genelinde sağlık hizmeti uygulaması talebinin ‘çılgınlık’ olarak nitelendirildiğini belirterek; bu uygulamanın hali hazırda var olduğu ülkeleri örnek gösterdi. Sanders’ın örnek gösterdiği ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Kişisel Twitter adresinden bir paylaşımda bulunan Sanders, “Çılgın fikrimiz evrensel sağlık hizmetinin Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta gerçek olduğunu hatırlayın” dedi.