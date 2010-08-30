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Spor

BERND SCHUSTER: ZOR BİR KARŞILAŞMA OLDU KARABÜK (A.A)

30 Ağustos 2010 01:41

-BERND SCHUSTER: ZOR BİR KARŞILAŞMA OLDU KARABÜK (A.A) - 29.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun üçüncü haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Bernd Schuster, ''Beklediğimiz gibi zor bir karşılaşma oldu'' dedi. Schuster, maçın ardından yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un kendilerini çok zorladığını, maçın eşit mücadelede geçtiğini söyledi. Futbolcularının maçın sonlarına doğru çok iyi çaba sarf ettiğini anlatan Schuster, şöyle konuştu: ''Müsabakanın başında gol yememize rağmen sonlarına doğru kalitemiz ve çabalarımızla galibiyet elde ettik. Rakibimiz iyi mücadele etti, ancak Emenike bize çok sorun çıkarttı. Maç eşit geçti. Defansımız daha agresif olmalı.'' Bir gazetecinin galibiyet elde etmelerine rağmen son maçlarında rakibe çok pozisyon verdikleri yönündeki sorusunu Schuster, ''Rakip sahaların zeminin kötü olması futbol oynamamızı engelliyor. Bu sorun da bize olumsuz yansıyor. Söylediğim gibi defansımız agresif olamıyor'' şeklinde yanıtladı. Schuster, Benfica takımından Rodrigo'nun Beşiktaş'a transferi sorusunu da birçok ismin havada uçuştuğunu, bu ismin de bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

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