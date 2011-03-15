Bernd Schuster istifa etti

T24 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, siyah-beyazlı takımdaki görevinden istifa etti.







Alman teknik adam, "Başarısız olduğum bir takımda kalmak istemiyorum" diyerek görevinden ayrıldı. Beşiktaş Yönetimi ise durum değerlendirmesi için Nevzat Demir Tesislerinde toplanacak.

İstifa ettikten sonra da önümüzdeki yılki alacağından vazgeçen Schuster, futbolcularla vedalaşmak için Nevzat Demir Tesisleri'ne gidiyor..



Sezon sonuna kadar Havutçu

Bu ani istifa karşısında hazırlıksız yakalan Beşiktaş Yönetimi, sezon sonuna kadar takımı yardımcı antrenör Tayfur Havutçu'ya teslim etme kararı aldı. Yeni sezonda ise takımın başına başka bir hoca getirilecek. İlk adaylar ise Mustafa Denizli ve Rafael Benitez.



Q7 ve Çetesi ne olacak?

Alman teknik adamın ani istifasından sonra taraftarlar merakla şu sorunun cevabını bekliyor: "Yıldız oyuncuların durumu ne olacak". Schuster'in sezon başında takıma getirdiği Quaresma ve Guti'nin yanı sıra yine devre arasında Alman hocanın isteği üzerine siyah-beyazlı ekibe katılan Fernandes, Simao ve Almeida'nın takımdaki geleceği merak konusu.



İbrahim Üzülmez'in affedilmesi gündemde

Geçtiğimiz haftalarda, İbrahim Toraman ile arasında yaşanan tatsızlık sonrasında Alman teknik adamın "Kesinlikle takımda görmek istemiyorum" dediği ve sonrasında takımdan gönderilen İbrahim Üzülmez'in, Schuster'in istifasından sonra geri çağırılması da gündeme geldi.



"Avukat Güiza için" demişti

En ilgi çekici gelişme ise hafta sonu oynanan Manisaspor maçından sonra gelmişti. 11 Mart Cuma günü Bernd Schuster Schuster, bazı basın yayın organlarında kendisinin Atletico Madrid'e gideceği yönünde haberlerin çıktığının ve avukatının bu nedenle İstanbul'a geldiğinin yazıldığının hatırlatılması üzerine, "Karıştırdığınız birşey var, Fenerbahçeli Güiza ile benim avukatım aynı. Avukatım, Güiza'nın Fenerbahçe ile ilgili bir sıkıntısı için geldi. Benimle ilgili hiçbir durum yok" demişti. Bu gelişmelerden 4 gün sonra Alman hoca Beşiktaş'taki görevinden istifa etti ve bu istifa Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edildi.



Bernd Schsuter Beşiktaş'ta ne yaptı?

Sezon başında sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Mustafa Denizli'nin yerine takımın başına getirilen Alman teknik adam, siyah-beyazlı ekibe, ligin 26. haftasına girilirken veda etti. Geride kalan 25 haftada 36 puan toplayan Beşiktaş, ligde 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 21. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci turda Dinamo Kiev'e elenerek veda etti. Türkiye Kupası'nda ise grubundan 1. çıkan Beşiktaş, çeyrek finalde Gaziantep BŞB'yi eleyerek yarı finale kaldı.



