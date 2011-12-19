Berna'ya bu kez de 1 yıl 8 ay

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Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Berna Yılmaz’ın ceza almasına neden olan olay ise arkadaşlarıyla “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliğine katılarak açtığı “pankart” ile “terör örgütü propagandası yapmak”. Gözler şimdi son kararı verecek Yargıtay’a çevrildi.Berna Yılmaz ve bir grup arkadaşı, 8 Mart 2008’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi. Buradan Abdi İpekçi Parkı’na doğru yürüyüşe geçen grup, “HÖC” (Hak ve Özgürlükler Cephesi) ibareli “Kadın ne iktidarın ne erkeğin kölesidir”, “Türban iktidarın ve erkeğin isteğidir” yazan pankart açtı. Aralarında Berna Yılmaz’ın da bulunduğu 17 kişi hakkında “terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak” iddiasıyla dava açıldı.Ankara 11. Ağır Mahkemesi’nde süren 3 yıllık yargılama 13 Aralık 2011’de sona erdi. Mahkeme, tüm sanıkların örgüt üyeliği suçlamasından beraatına karar verirken, Berna Yılmaz, Bilgehan Karpat, Didem Akman, Ezgi Şahin, Ebru Gürler ve Meliha Kulu’ya “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.