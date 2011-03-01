-BERNANKE: EMTİA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ TEHLİKELİ WASHINGTON (A.A) - 01.03.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, emtia fiyatlarındaki yükselişin, ABD ekonomisi için tehlike oluşturduğunu, ancak bu yükselişin sonuçlarının çok büyük olasılıkla geçici olacağını bildirdi. Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metnine göre Bernanke, ''Büyük olasılıkla son zamanlarda emtia fiyatlarındaki yükseliş, tüketici fiyatı enflasyonunda olsa olsa geçici ve göreli olarak mütevazı yükselişe yol açar'' ifadesini kullandı. Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın kalıcı olmasının ekonomideki büyüme ve enflasyon için tehdit oluşturacağına dikkati çeken Bernanke, Fed'in durumu yakından izlediğini belirtti. Fed'in enflasyon beklentilerinin düşük kalmaya devam ettiğini, gelecekteki enflasyon beklentileri oluşturulacaksa Fed'in harekete geçmesi gerekebileceğini bildiren Bernanke, şunları kaydetti: ''Fiyat istikrarı bağlamında devam eden toparlanmaya gerekli en iyi desteği sağlamak için bu gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ve hazır olacağız.'' Bir kez daha 600 milyar dolarlık tahvil alım programını savunan, büyümeyi desteklemek ve işsizliği azaltmak için bu programa ihtiyaç olduğunu belirten Bernanke, petrol ve küresel emtia fiyatlarındaki yükselişten Fed'in teşvik politikasının değil, Çin gibi hızlı gelişmekte olan ekonomilerin güçlü talebinin sorumlu olduğunu savundu. Son iki ayda işsizlik oranındaki hızlı düşüşün cesaret verici olduğunu, ancak işsizlik oranının yüzde 6 olan normal seviyeye gerilemesinin ''birkaç yılı'' alacağını bildiren Bernanke, şöyle devam etti: ''Sürdürülebilir güçlü istihdam yaratma dönemi görünceye kadar toparlanmanın doğru biçimde sağlandığını düşünemeyiz.'' Bernanke, ekonomideki büyümenin bu yıl artacağından emin olduğunu da ifade etti.