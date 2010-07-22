-BERNANKE'DEN ''MÜDAHALE'' UYARISI WASHİNGTON (A.A) - 22.07.2010 - ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, ülke ekonomisindeki toparlanma bozulursa para politikasını daha fazla gevşetmeye hazır olduklarını söyledi. Bernanke, Senato Bankacılık Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin görünümünün ''fevkalade belirsiz'' olduğunu belirtti. Ekonominin ''çift dipli'' resesyona girme riski olmadığını bildiren Bernanke, ancak toparlanmanın kırılgan olduğunu bildiğini ifade etti. ''Toparlanma sendeler gibi görünürse, en azından seçeneklerimizi gözden geçirmeliyiz'' diyen Bernanke, şimdilik yeni önlem planlamadıklarını, çünkü ekonominin halen büyüdüğünü ifade etti. Bernanke, ekonomiyi desteklemek için düşük seviyelerdeki faiz oranlarına halen ihtiyaç olduğunu, bu oranların ''uzun dönem'' aynı seviyede kalacağını kaydetti. FED'in ekonomideki toparlanmayı rayında tutmak için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu söyleyen Bernanke, bunun için FED'deki karar alıcıların seçenekleri arasında bankaların FED'de paralarını tutmaya devam etmesi için bu bankalara yaptıkları ödemelerin oranını düşürmenin, faiz oranlarını düşük seviyelerde tutmanın ve kriz öncesi programların bazılarının gündeme alınmasının bulunduğunu belirtti. Avrupa'daki borç krizinin FED'in ekonominin zayıf görünüm değerlendirmesinde bir miktar rol oynadığını, 2008'deki krizden bu yana finansal piyasalarda düzelme olmasına rağmen koşulların ''son aylarda ekonomideki büyümeyi daha az destekleyici'' olduğunu ifade eden Bernanke, şu anda yüzde 9,5 olan işsizlik oranının azalmasındaki ilerlemenin düşünülenden ''bir parça yavaş'' olmasının beklendiğini bildirdi. Bernanke, 2008-2009 yıllarında 8,5 milyon kişinin işsiz kalmasının düzeltilmesinin uzun süre alacağını söyledi. Konut piyasasının zayıf kalmaya devam ettiğini, boş ya da hacizli evlerin konut fiyatları ve inşaatları üzerinde baskı yaptığını kaydeden Bernanke, zayıf toparlanma göz önüne alındığında enflasyonun sorun olmadığını, deflasyonu ''yakın gelecekte ABD için risk olarak'' görmediğini ifade etti. Başkan Barack Obama'nın finansal reform yasasını onaylamasından memnun olduğunu dile getiren Bernanke, bu yasanın geçen üç yıldaki yıkıcı vakaların tekrarı riskini alt seviyeye indireceğini belirtti.