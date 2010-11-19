-BERNANKE'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT WASHINGTON (A.A) - 19.11.2010 - ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, ABD'de ve dışında birçok eleştiriye maruz kalan bankanın 600 milyar dolarlık tahvil alım programının ekonomiyi canlandırma ve işsizliği düşürmek için gerekli olduğunu belirtti. Ancak Bernanke, programın tek başına işe yaramayacağını, daha fazla teşvik olmadan, yüksek işsizliğin yıllarca süreceğini ifade etti. FED Başkanı, zor durumdaki ülkelerin etkili destek almaması durumunda da küresel ekonominin duraksayabileceğine işaret etti. FED'in tahvil alım programının hızlı istihdam yaratılması ve çok düşük enflasyonun deflasyona dönüşme riskini azaltması açısında gerekli olduğunu savunan Bernanke, ''Buna karşılık program, tek başına tüm ekonomik sorunları çözemez. Merkez bankalarının tek başına başarabileceklerinin sınırları var'' dedi. Bernanke, Çin gibi büyük dış ticaret fazlası veren ülkeleri de eleştirerek, döviz kurunun değerinin altında olmasının uluslararası dengeyi engelleyici olduğunu belirtti. Bernanke, bu ülkelerin, dolar satın alarak ABD ekonomisindeki toparlanmaya ve küresel ekonomiye zarar verdiğini kaydetti. -PROGRAM BİRÇOK ELEŞTİRİYE MARUZ KALDI- Tahvil alım programı, ABD'de ve dışında birçok eleştiriye maruz kaldı. ABD'de bazı FED yetkilileri ve Cumhuriyetçi liderler, programın ekonomiye faydası konusundaki şüphelerini dile getirirken, ayrıca enflasyonu artırabileceğini ve spekülatif balon yaratabileceğini ifade ettiler. Bazı Cumhuriyetçiler, FED'in, tahvil alım programı ile sınırlarını aştığını, devasa kamu borcu için para basıldığını düşünüyorlar. Cumhuriyetçi Mike Pence ve Senatör Bob Corker, FED'in görevinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, merkez bankasının sadece enflasyonun kontrolüne odaklanması gerektiğini ifade ediyorlar. Çin, Almanya, Brezilya ve bazı başka ülkeler FED'in programının ABD'li ihracatçılara avantaj sağlayacağı görüşünü savunurken, Tayland ve Endonezya gibi gelişmekte olan piyasalar da ülkelerine aşırı para akışı olabileceği üzerinde duruyorlar. Küresel resesyondan birçok ülkenin farklı hızlarla çıkması, küresel sorunlara küresel çözümler bulmayı zorlaştırıyor. Çin, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı, ABD, Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerin çok üzerinde seyrediyor.