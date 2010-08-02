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Ekonomi

BERNANKE: ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR WASHINGTON (A.A)

02 Ağustos 2010 21:09

-BERNANKE: ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR WASHINGTON (A.A) - 02.08.2010 - Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, tam anlamıyla sağlıklı bir ekonomiye dönmek için ABD'nin önünde uzun bir yol olduğunu söyledi.  Bernanke, yaptığı açıklamada, finansal krizin en kötü döneminin arkada kaldığını ifade ederek, ABD ekonomisinin büyüdüğünü ve bunun 1930'lardan bu yanaki en derin resesyondan toparlanma olduğunu belirtti.  ''Ancak ekonomimizde tam toparlanmanın başarılması için hatırı sayılır bir yol var'' diyen Bernanke, birçok Amerikalının hala işsizlik, iflas ve tasarruflarının yok oluşuyla boğuştuğunu kaydetti. Gelirler yükselirken ve kredi koşulları iyileşirken, tüketici harcamalarının gelecek çeyreklerde yükselebileceğine dikkati çeken Bernanke, ayrıca FED'in, gelecek birkaç yılda enflasyonun düşük seyredeceğine inandığını ifade etti.  Geçen hafta ABD Ticaret Bakanlığı, 2010'un ikinci yarısında ABD'de toparlanmanın yavaşlayacağını açıkladı. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,4 büyüme kaydetmişti.  Bernanke, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı raporun ardından ilk kez kamuoyuyla görüşlerini paylaştı.

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