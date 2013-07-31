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Ekonomi

Bernanke ne demeyecek?

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin bugün açıklayacağı kararında tahvil alımlarını azaltması beklenmiyor

31 Temmuz 2013 13:48

Amerikan Merkez Bankası 2 gündür devam eden toplantısından çıkan kararları açıklamasının ardından bu kez ekonomik tahminler yayınlamayacak ve Başkan Ben S. Bernanke basın açıklamasında bulunmayacak.

Ekonomistler, Fed'in aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımlarının rotasını netleştirmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

Bernanke 19 Haziran'da ekonominin Fed beklentileri dahilinde seyretmesi hâlinde merkez bankasının bu yılın ilerleyen zamanlarında tahvil alımlarını azaltabileceğini ve 2014'ün ortalarında da sonlandırabileceğini söyledi.

Bernanke, program sonlanıncaya kadar işsizlik oranının yüzde 7'lerde olacağını söyledi. ABD'de işsizlik oranı Haziran'da yüzde 7.6'da seyrediyordu.

Finans Gündem'in haberine göre, New York'taki BNP Paribas'ın başekonomisti Julia Coronado, FOMC'un QE'nin azaltılmasına ilişkin rehberlik versiyonunu resmileştirmesiniş beklediklerini aktararak, "Açıklama büyük ihtimalle komitenin bu yılın ilerleyen zamanlarda tahvil alımlarına başlamayı umduğunu, tahvil alımlarının, ekonomi ilerleme kaydetmeye devam eder ve enflasyon da Fed'in hedefine yaklaşırsa ölçülü adımlarla azaltılacağını ve programın işsizlik oranı yüzde 7'ye gerilediğinde sonlanacağını söyleyecek" dedi.

Credit Suisse Group AG'nin ekonomistleri Neal Soss ve Dana Saporta da FOMC'in öngörülebilir gelecekte gevşek para politikası uygulayacağına odaklanacağını öngördü.

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