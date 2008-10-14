Bernanke: “Kurtarma planıyla piyasalar normalleşecek”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, ABD'nin mali kurtarma planının, piyasalarda normalliği sağlayacağını ve ekonominin canlanmasına zemin hazırlayacağını söyledi.



Bernanke, Wall Street Journal internet sitesinde yazdığı makalede, "Bu adımlar, piyasanın daha fazla normal işlemesine izin verecek ve mali piyasaların canlanmasına daha fazla destek için özel sermayeyi cesaretlendirecek" dedi.



Washington yönetiminin mali sistemde güveni yeniden sağlamak amacıyla, "mali ve ekonomik toparlanmanın zeminini hazırlayacağını" ifade eden Bernanke, "Ekonomimiz, mali piyasalarda istikrar sağlanmadığı sürece ve sağlanıncaya kadar en iyi şekilde işlemeyecek" ifadesini kullandı.



Birçok bankanın halen borcunu ödeyebilecek ve kredi verebilecek durumda olduğunu belirten Bernanke, tarihin, ciddi finansal kriz dönemlerinde, genellikle birçok mali kurumun borcunu ödeyemez ya da benzer bir duruma yakın olduğu noktada hükümetin müdahalede ettiğini ve bunun da geç olduğunu gösterdiğini vurguladı.



Krize küresel doğasına uygun olarak sadece ulusal değil, küresel alanda müdahale edilmesinin cesaret verici olduğunu belirten Bernanke, ABD'li yetkililerin, gelecekte ekonomide muhtemel sorunları önlemek için düzenlemeleri değiştirmesine ve krizin sebeplerini belirlemesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.



Japonya ve BAE’den bankalara destek



Bu arada Japonya, küçük firmaların nakit ihtiyacının giderilmesi amacıyla bölgesel bankalara fon yardımında bulunabileceğini açıkladı.



Petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de bankacılık sektörüne 19 milyar dolar acil fon pompalayacağını bildirdi.

