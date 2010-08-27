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Ekonomi

BERNANKE: FED EK DESTEĞE HAZIR JACKSON HOLE (A.A)

27 Ağustos 2010 20:54

-BERNANKE: FED EK DESTEĞE HAZIR JACKSON HOLE (A.A) - 27.08.2010 - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, Fed'in ''ekonomideki yavaşlamanın önemli oranda kötüleşmesi durumunda ek destek vermeye hazır olduğunu'' söyledi. ABD'nin Wyoming eyaletindeki dağ kasabası Jackson Hole'da merkez bankaları yöneticilerini bir araya getirecek toplantıda yapacağı konuşma metnine göre Bernanke, ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha zayıf olduğunu ve Fed'in yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için gerekirse daha fazla önlem almaya hazır olduğunu ifade etti. Fed'in uzun vadeli menkul kıymet alımlarının borçlanma maliyetlerinin düşmesinde etkili olduğunu belirten Bernanke, gerekli olması durumunda daha fazla varlık satın almanın faydasının zararına göre daha ağır bastığını kaydetti. Bernanke, faizleri uzun süre rekor seviyelerde düşük tutma ya da Fed'in enflasyon hedeflerini yükseltme gibi diğer seçeneklerinin ekonomi için etkisinin daha az olacağını vurguladı. Bernanke, ''ekonominin görünümünün belirsiz olduğunu ve ekonomide beklenmedik gelişmelerin kırılganlığının devam ettiğini'' kaydetti. 

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