-BERNANKE: EKONOMİDE TOPARLANMA DEVAM EDİYOR WASHINGTON (A.A) - 07.01.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, ''ekonomideki toparlanma sürecinin devam ettiğini, ancak işsizliğin normal seviyelere gerilemesinin yılları alacağını'' söyledi. Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Bernanke, ''Kendi başına sürdürülebilir toparlanmanın tüketici ve işletmelerin harcamalarında yerleştiğine ilişkin kanıtların arttığını görüyoruz'' dedi. Bu yıl ekonomideki toparlanmanın hızının ''kısmen güçlü'' olacağını tahmin eden Bernanke, ekonomideki toparlanmaya rağmen, işsizliğin yüzde 6 oranındaki normal seviyelere inmesinin dört ila beş yılı alabileceğini ifade etti. İstihdam piyasasındaki risklere değinen Bernanke, ''Bütün bu umutlu işaretlere rağmen, işverenler halen işçi alımı konusunda gönülsüz. İşsizlik oranı normal seviyesine dönmeden önce önemli bir zamanın geçmesi gerekiyor'' diye konuştu. İstihdam piyasasındaki zayıflığı ve çok düşük enflasyon oranlarıyla ilgili riskler gördüğünü vurgulayarak, Fed'in 600 milyar dolarlık tahvil alım programını savunan Bernanke, ''Yüksek işsizlik oranı, düşük hanehalkı geliri ve güven, ekonomideki toparlanmanın sürdürülebilirliğini ve gücünü tehdit edebilir. Çok düşük enflasyon, yeni olumsuz şokların ekonomiyi deflasyona sürükleyebilme risklerini artırır. Ekonomideki durgunluğun sebep olduğu deflasyon ekonomide zayıf performansın süresinin uzamasına yol açabilir'' dedi.