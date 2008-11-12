Bernabeu'da şok!..



İspanya Kral Kupası şaşırtmaya devam ediyor! Kupada oynanan maçta Real Madrid, sahasında İspanya 3. Ligi temsilcisi Real Union'u konuk etti ve mücadeleyi 4-3 kazanmasına rağmen kupadan elendi.



Başkent temsilcisi, rakibiyle oynadığı ilk maçı deplasmanda 3-2 kaybetmişti ve Real Union, dış saha golü avantajıyla tur atlayan taraf oldu.



Karşılaşmaya mutlak favori olarak başlayan Real Madrid, 14. dakikada Amantegui'nin golüyle yenik duruma düşse de, 36. dakikada Raul'un attığı golle ilk yarıyı 1-1'lik skorla tamamladı. İkinci yarıda rakibine bir şok daha yaşatan Real Union, 49. dakikada Salcedo ile 2-1 öne geçerken, Real Madrid'in beraberlik golü yalnızca 1 dakika sonra Raul'dan geldi. Mor Şimşekler, 68. dakikada Bueno ve 86'da Raul ile skoru 4-2'ye getirip tur atlamaya çok yaklaşmışken, 90. dakikada Romo'nun golüne engel olamadı ve kupaya veda etti.



Bu sonucun ardından Real Madrid'in kupaya olan özlemi de 16 yıla çıkmış oldu.

