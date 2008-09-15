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Spor

Bernabeu’da bol gollü düello

15 Eylül 2008 03:00



Seyircisi önünde Numancia karşısında iki defa geriye düşen Real Madrid, lige yeni yükselen rakibini 4-3 mağlup etti ve böylece sezonun ilk puanlarını aldı. 

Geçtiğimiz hafta Barcelona’yı mağlup ederek İspanya’da büyük bir şok yaşatan Numancia bir şok da Real Madrid’e hazırlamıştı ve maçın 7. Dakikasında Moreno’nun golüyle konuk ekip öne geçti.

Daha sonrasında maça ağırlığını koyak ev sahibi ekip adına beklenen gol 20. Dakikada Guti’nin ayağından geldi. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şu defansa çarparak yön değiştirdi ve kaleciyi ters ayakta bırakarak ağlara gitti.

23. dakikada Barkero’nun uzaklardan mükemmel şutu sol doksana gitti ve Casillas ikinci defa avlandı.
Ancak Numancia galibiyeti yine uzun süre korumayı başaramadı. Hemen 3 dakika sonrasında 26. Dakikada araya iyi sarkan Higuin maça yine eşitlik getirdi.
34. dakikada Van der Vaart sol çaprazdan kaleyi buldu ve Real Madrid’i maçta ilk defa öne geçirmeyi başardı.
40. dakikada Cisma kafayla topu kendi ağlarına göndererek skoru Real Madrid lehine 4-2’ye taşıdı ve devre bu skorla sona erdi.
57. dakikada ilk golün kahramanı Moreno, Numancia’yı umutlandıran golü kaydetti.
Ancak maçın kalanında iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve gollü maçı Real Madrid 4-3 kazanarak sezonun ilk puanlarını aldı. 

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