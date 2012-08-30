Berna Yılmaz: Başbakan da 'terörist' olma yolunda

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart 2010 tarihinde katıldığı Roman Çalıştayı’nda “Parasız eğitim istiyoruz, alacağız” yazılı pankart açtıkları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 19 ay tutuklu kalan Berna Yılmaz, cezaevinde hâlâ 700’ü aşkın öğrencinin parasız eğitim istediği için tutuklu olduğunu söyledi. Başbakan’ın parasız eğitim isteyerek “terör” suçu işlediğini belirten Yılmaz, “Mahkeme bizim açtığımız pankartı terör örgütü propagandası olarak değerlendirdi. Şimdi Başbakan da aynı sözleri söylüyor. Başbakan da ‘terörist’ olma yolunda ilerliyor” dedi.

Ali Acar'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; “Parasız eğitim istiyoruz, alacağız” yazılı pankart açtıkları için terör örgütü üyesi olmak suçundan 19 ay cezaevinde tutuklu kalan Berna Yılmaz, Bakanlar Kurulu kararıyla öğrencilerden harç parası alınmaması üzerine konuştu.

Parasız eğitim istedikleri için Ferhat Tüzel ile birlikte pankart açtıklarını, bu doğrultuda Gençlik Federasyonu olarak bir kampanya yürüttüklerini anımsatan Berna Yılmaz, “Parasız eğitim için bir kampanya başlatmıştık ve çok sayıda imza toplamıştık. Bu imzaları Meclis Başkanlığı’na vermek istememize karşı kabul edilmemişti. Biz de bunun üzerine Başbakan’ın katıldığı Roman Çalıştayı’nda ‘Parasız eğitim istiyoruz, alacağız’ pankartı açmıştık. Biz serbest bırakılmayı beklerken 19 ay boyunca tutuklu kaldık ve Yargıtay’daki cezamız onanırsa 8.5 yıl daha hapis yatacağız. Şimdi gelinen noktada siyasi iktidar parasız eğitimden bahsediyor. Tutuklu öğrenciler sorunu ortada iken kalkıp da AKP ‘Parasız eğitimi sağlıyoruz’ derse bu ikiyüzlülük ve riyakârlıktır” dedi.

YÖK ve Disiplin Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin de göstermelik olduğunu belirten Yılmaz, “Yeni yönetmelikte ‘afiş asmak, pankart asmak’ yine yasak. Sadece kelimelerde süslemeler yaptılar, hiçbir şey değişmedi. Ayrıca kâğıt üzerinde zaten parasız eğitim hakkı var. Biz uygulansın dediğimiz için bu bedeli ödedik. Belli kesimde muhalefet oluştuğu için serbest bırakıldık ve seçim dönemi yaklaştığı için de 4 milyon öğrenciyi ilgilendiren böyle bir karar alındı. Ama gerçekten bu konuda samimi iseler eğitim sisteminin niteliğini de yeniden düzenlesinler” diye konuştu.