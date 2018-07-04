BERNA LAÇİN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA -1
Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlattı
04 Temmuz 2018 13:06
Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama\" suçundan soruşturma başlattı
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