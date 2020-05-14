Berna Laçin, kendisini hedef alan Turkuvaz Medya Grubu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

Berna Laçin, kendisini hedef alan ve kendisinin yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceklerini açıklayan Turkuvaz Medya Grubu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Turkuvaz Medya Grubu'ndan tekzip isteyen Laçin, hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma ve dava olmadığını kaydetti.

Turkuvaz Medya Grubu, Berna Laçin'i hedef alarak, Laçin'in yer aldığı reklamlara yer vermeyeceklerini açıklamışlardı. Turkuvaz Medya Grubu'ndan yapılan açıklama, "Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Berna Laçin’in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Twitter hesabından konu hakkında açıklama yapan Berna Laçin, "Sadece başörtüsü değil her konuda özgürlükten taraf durduğum ortadadır" ifadelerini kullandı. Turkuvaz Grubu'ndan tekzip isteyen Laçin'in açıklaması şu şekilde:

"Sadece başörtüsü değil her konuda özgürlükten taraf durduğum ortadadır. Başörtüsü ile ilgili her fırsatta kadınların özgür seçimlerinden yana olduğunu dile getirdim. Bugüne kadar böyle çirkin bir dedikodu ve iftira ile hiç karşılaşmadım. Turkuvaz Grubu derhal tekzip etmelidir! Çok yalan, saptırma haberle karşılaştım ama bin yol önce önce kalkmış “Başörtü Yasağı”nı desteklemek gibi saçma ve uydurma bir suçlama karşısında ben bile şaşırdım. Kötülük ve yalan sınır tanımıyor. Pek aldırmam normalde ama bu defa çizgi çok aşıldı!

3 gün önce basın toplantıma katılan,yeni projemin haberini haberi yapan, beni yayınlayan Sabah-ATV Türkuvaz M. Bugün ortada hiçbir şey yokken,geçmişe dönük iftira ve mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. Bu suni gündemin parçası olmamak için konuyu kapatıyorum ve hukuka başvuruyorum."