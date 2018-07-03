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Berna Laçin: İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!

"Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!"

03 Temmuz 2018 20:11

Oyuncu Berna Laçin, küçük çocukların kaçırılıp öldürülmesinin ardandın sosyal medyada 'idam' çağrısı yapılmasına ilişkin "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" açıklamasını yaptı. 

 Sosyal medya hesabı Twitter'da konunun uzmanlara bırakılması gerektiğini yazan Laçin, "Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" dedi.

 

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