Berlusconi'yi Merkel'in telefonu bitirdi

T24 - Almanya Başbakanı Merkel’in İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano ile Ekim ayında bir telefon görüşmesi yaptığı ve Berlusconi’nin başbakanlıktan indirilmesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Sinyor, bu telefondan 18 gün sonra istifasını vermek zorunda kaldı.



Avrupa Birliği’nin borç skandalıyla çalkalandığı günlerdi. Yunanistan’da tam bir kaos yaşanıyor, Papandreu hükümeti sallanıyordu. Herkes Yunanistan’dan sonraki domino taşının İtalya olacağı konusunda hemfikirdi. Berlusconi’nin trilyon doları aşan borç için gerekli reformları yapabilmek konusunda güçlü olup olmadığı tartışılıyordu. İtalya Başbakanı’nın tek derdi ise ekonomik kriz değildi. Villasında verdiği Bunga Bunga partilerinde 18 yaşın altındaki kızlarla fuhuş yaptığı iddiası nedeniyle savcılar bir türlü yakasını bırakmıyor, dinlenen telefon konuşmalarının kayıtları basında çarşaf çarşaf yayınlanıyordu. Vatan gazetesinin haberine göre; bunlardan biri, Almanya’da şok etkisi yaratmış Berlusconi’nin Almanya Başbakanı Angela Merkel için, “Unfuckable fat ass” (şişmanlığı nedeniyle seks yapılması mümkün olmayan kadın tabirinin en kaba şekilde söylenmiş hali) dediği ortaya çıkmıştı. Merkel, bu sözlerin intikamını almak için çok beklemedi.

‘Gerekeni yapın’



20 Ekim’de akşam saatlerinde telefonunu kaldırdı ve gizli hattan İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano’yu aradı. İtalya’nın içinde bulunduğu ekonomik krizin tüm Avrupa’yı olumsuz etkilediğini, kemer sıkma politikalarını uygulamak konusunda Berlusconi’nin gücünün yetersiz olduğunu söyledi ve ekledi: Yetkilerinizi kullanarak gerekeni yapmalısınız...



Napolitano mesajı almıştı, ancak Merkel’e Berlusconi’nin bir gün önce meclisten tek oy farkla da olsa güvenoyu aldığını hatırlattı. Buna rağmen telefonu kapatır kapatmaz harekete geçti. Muhalefetle ve Berlusconi’nin partisindeki muhaliflerle görüştü. Geniş çaplı hükümet kurmanın gerekliliğini anlattı. Berlusconi’nin sonunu getiren de bu temaslar oldu. Napolitano önce basını karşısına aldı ve “İtalya’nın içinde bulunduğu sosyal ve siyasi koşullar için gerekeni yapmak benim sorumluluğumdur” dedi. Bu basın tarafından geniş çaplı hükümete yeşil ışık olarak yorumlandı. Ardından Berlusconi’nin partisinden istifalar geldi. Sinyor, 17 yıllık siyaset hayatında en büyük darbeyi yedi. 8 Kasım’da Berlusconi’nin partisi meclisteki çoğunluğu kaybedince İtalya’da Bunga Bunga dönemi kapandı.

Manşet haber İtalya’da deprem etkisi yarattı



Wall Street Journal’ın manşetten verdiği haber İtalya’da tam bir şok dalgası yarattı. Berlusconi’nin partisi derhal Almanya’dan ve Cumhurbaşkanlığı ofisinden açıklama talep etti. Napolitano’nun sözcüsü beklenen açıklamayı vakit kaybetmeden yaptı. Merkel ile İtalyan Cumhurbaşkanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini doğruladı ancak Alman liderin bu görüşme esnasında İtalyan iç siyasetine yönelik hiçbir cümle kurmadığını, sadece ekonomik reformların gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.





