-BERLUSCONİ'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - İtalya'da yüzbinlerce kadın adı sık sık seks skandallarıyla anılan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye karşı meydanları doldurarak istifa çağrısında bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma, Milano ve Napoli'nin de aralarında bulunduğu 230 kentte ''daha fazla haysiyet ve saygı'' talebiyle meydanlara inen kadınlarla onları yalnız bırakmayan eşleri, erkek arkadaşları ve çocuklarının sayısı 1 milyonu geçti. Sadece İtalya'da değil, diğer Avrupa kentlerinde de ''Şimdi değilse ne zaman'' sloganıyla bir araya gelen göstericiler hep birlikte Başbakan Berlusconi'nin istifasını istedi. İtalya'da son olarak Milano savcılığı, Berlusconi'nin reşit olmayan biriyle ilişkiye girmek için para ödemek ve görevini kötüye kullanmak suçlarından derhal mahkemeye çıkarılmasını istemişti.