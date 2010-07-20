T24 LogoT24 Logo
Dünya

BERLUSCONİ'YE MİLANO'DA ÖDÜL ROMA (A.A)

20 Temmuz 2010 11:52

-BERLUSCONİ'YE MİLANO'DA ÖDÜL ROMA (A.A) - 20.07.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, merkez sağ hükümetin gelecek üç yıllık süreçte de icraatlarını tüm hızıyla sürdüreceğini ifade ederek hükümetin çalışkan olduğunu söyledi.  Milano kentine katkılarından dolayı Milano İl Vakfı tarafından ödüllendirilen Berlusconi, Milano katedrali meydanında, katedralin bakım ve restorasyonuna katkı amacıyla Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un verdiği konserden önceki konuşmasında hükümetin icraatlarından söz etti. Berlusconi, Ermeni kökenli Fransız sanatçı Aznavour'la düet yapacağına ilişkin beklentileri ise boşa çıkardı. Konuyu esprili bir üslupla, ''Onunla şarkı söyleyeceğimi yazanlar oldu. Ama kurumsal görevim bunu yapmama engel teşkil ediyor. Ancak ondan daha iyi olacağımdan da eminim'' diyerek, Aznavour'un sahneye çıkışını Fransızca anons etmekle yetindi. Bununla birlikte Berlusconi, Aznavour'un sahneye çıkmasından önce Milano Büyükşehir Belediye Başkanı Letizia Moratti'yle düet yaparak ''O mia bela Madunina'' isimli şarkıyı söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24