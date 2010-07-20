-BERLUSCONİ'YE MİLANO'DA ÖDÜL ROMA (A.A) - 20.07.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, merkez sağ hükümetin gelecek üç yıllık süreçte de icraatlarını tüm hızıyla sürdüreceğini ifade ederek hükümetin çalışkan olduğunu söyledi. Milano kentine katkılarından dolayı Milano İl Vakfı tarafından ödüllendirilen Berlusconi, Milano katedrali meydanında, katedralin bakım ve restorasyonuna katkı amacıyla Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un verdiği konserden önceki konuşmasında hükümetin icraatlarından söz etti. Berlusconi, Ermeni kökenli Fransız sanatçı Aznavour'la düet yapacağına ilişkin beklentileri ise boşa çıkardı. Konuyu esprili bir üslupla, ''Onunla şarkı söyleyeceğimi yazanlar oldu. Ama kurumsal görevim bunu yapmama engel teşkil ediyor. Ancak ondan daha iyi olacağımdan da eminim'' diyerek, Aznavour'un sahneye çıkışını Fransızca anons etmekle yetindi. Bununla birlikte Berlusconi, Aznavour'un sahneye çıkmasından önce Milano Büyükşehir Belediye Başkanı Letizia Moratti'yle düet yaparak ''O mia bela Madunina'' isimli şarkıyı söyledi.